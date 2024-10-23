Глава Одинцова проверил готовность жилого дома № 18 в пос Назарьево к зиме

Готовность к зиме жилого многоквартирного дома № 18 в поселке Назарьево проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Шестиэтажный дом был построен в 1982 году, в нем 46 квартир общей площадью 2 467 квадратных метров. Количество жильцов — 101 человек. Как сообщил глава муниципалитета, в преддверии отопительного периода здание успешно прошло обязательную процедуру — получение паспорта готовности.

«В доме № 18 поселка Назарьево при подготовке к зиме отремонтировали кровлю, промыли и опрессовали 572 погонных метра сетей, а также удалили биологические наросты на крыше входной группы и козырьке. Пообщались с жителями дома. Они подтвердили, что тепло на объект подано, в квартирах комфортно, никаких проблем с температурой нет. Зафиксировали пожелания на будущее — сделать освещение перед входом в дом и на улице. Также проведем собрание собственников жилья и отправим заявку на включение дома в программу капитального ремонта», — сообщил Андрей Иванов.

В рамках подготовки к отопительному периоду специалисты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций проводят полную диагностику всех инженерных сетей жилых зданий, выполняют локальный ремонт и гидроизоляцию швов, проверяют нормативное состояние теплового контура, приводят в порядок кровельные покрытия и меняют разбитые стекла.

В поселке Назарьево Одинцовского округа насчитывается 27 многоквартирных домов, это 907 квартир общей площадью 44,5 тыс. кв. метров. По данным системы АИС ГЖИ, в них проживают 2 320 человек. Обслуживание многоквартирных домов осуществляет АО «Одинцовская теплосеть».

Суммарно в Одинцовском округе 2 166 МКД и 43 ресурсоснабжающие организации, все они полностью готовы к отопительному сезону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.