Глава Можайского округа проверил подготовку домов к отопительному периоду

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев взял на личный контроль все обращения, которые поступают к нему во время выездных администраций и личных приемов граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все обращения беру на личный контроль. По завершению работ в рамках обращений проверяем качество их выполнения совместно с заявителями», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В ходе выездной администрации в поселке Бородинское поле к главе муниципалитета обратились по вопросу проблемы с отоплением в зимний период дома № 7.

Совместно с коллегами из ресурсоснабжающей организации и управляющей компании Денис Викторович осуществил рабочий выезд по адресу, специалисты подробно рассказали жителям о работах, которые проведены в рамках подготовки к отопительному периоду.

На данный момент проведена замена запорной арматуры в тепловой камере и проведена опрессовка системы теплоснабжения. Ситуация находится на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.