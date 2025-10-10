Глава Можайского округа оценил новую линию уличного освещения в деревне Рыльково

Проект, реализованный по инициативному бюджетированию, глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев с коллегами приехали смотреть в вечернее время, чтобы сразу оценить его пользу. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дорога, соединяющая деревни Рыльково и Отяково, теперь освещается фонарями.

«В деревне Рыльково, старостой которой является Вадим Ипполитов, живут активные и сплоченные люди. Неудивительно, что, по его словам, тут почти нет незаселенных домов — многие хотят жить в таком месте, где все делается сообща», — рассказал глава муниципалитета.

Вадим рассказал, что в следующем году они вновь будут принимать участие в инициативном бюджетировании и уже обсуждали с жителями, какую новую идею хотят подать.

«Этот настрой на развитие — отличный пример для всего нашего округа!» — прокомментировал глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.