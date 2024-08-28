Глава Лыткарина проверил готовность работы котельных к осенне-зимнему периоду

В рамках проверки готовности объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов провел инспекцию главных городских котельных. В процессе инспекции проверили наличие разработанного плана действий по ликвидации аварийных ситуаций и механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева проводят комплексные работы по подготовке теплового оборудования к работе в осенне-зимний период в рамках госпрограммы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 гг.

В текущем году в план первоочередных мероприятий включены ввод в эксплуатацию котла № 3 на котельной № 1 в Лыткарине, а также работы на сетях теплоснабжения и ремонт магистральных сетей теплоснабжения.

План производственных работ по модернизации объектов теплоснабжения сформирован в три очереди мероприятий — комплексная модернизация всех городских котельных, капитальный ремонт центральных тепловых пунктов и тепловых сетей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.