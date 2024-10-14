Глава Лосино-Петровского проверил работы по прокладке теплотрассы на ул Гоголя

Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход работ по прокладке новой теплотрассы на улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошедшем отопительном сезоне было много проблем. Из-за очень низких температур и недостаточного количества носителей не удавалось обогреть все дома. Особенно это коснулось улиц Гоголя, Кирова, Горького. Сейчас идёт реконструкция тепловых сетей для увеличения пропускной способности и количества носителей тепла», — отметил глава округа.

Он отметил, что сейчас тепло есть во всех домах. Нынешнее состояние улицы Гоголя — лишь временные неудобства. Благодаря губернаторской программе и личному участию Андрея Юрьевича Воробьева Лосино-Петровскому выделены большие средства в 2025–2026 годах.

«Пока дома обеспечиваются теплом по старой схеме, но к концу текущего года перейдем на новую.

Прокладка новой теплотрассы в совокупности с модернизацией третьего котла котельной 8/15 решат проблему обеспечения домов теплом», — отметил глава муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.