Глава Лобни поставила задачи управляющим компаниям

сегодня в 17:19

Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела оперативную встречу с представителями управляющих компаний «Самолет-Прайм», «Наш Дом Смарт» и «ВСК-Комфорт». Мероприятие прошло во дворе домов 4 по улице Физкультурная и 3 по Лобненскому бульвару. На встрече определили зоны ответственности каждой УК по содержанию прилегающей территории и детских площадок, сообщила Анна Кротова в своем Telegram-канале .

«Через неделю вернемся, чтобы проверить, как идут дела с выполнением поручений по содержанию дворовых территорий и последующей сдачей инспектору ГУСТ», — отметила Анна Кротова.

К сдаче инспекторам ГУСТ готовят дворовую территорию на Жирохова, 2. По этой локации глава дала свои замечания.

Нужно:

отремонтировать и покрасить скамейки, забор и детские игровые элементы;

закрепить сетку и восстановить резиновое покрытие на футбольной коробке.

Также Анна Кротова прошла по дворам на улице Чкалова. Там были выявлены замечания, которые устранили в течение дня.

На сегодняшний день в Лобне ГУСТ принял 12 дворовых территорий и 1 общественную.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.