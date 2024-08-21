Глава Люберец Волков проверил ход ремонта теплотрассы в поселке Октябрьский

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проинспектировал ход ремонтных работ теплотрассы на улице Текстильщиков в поселке Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Данный участок протяженностью более 850 м — с высоким процентом износа. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева нам удалось войти в госпрограмму. Благодаря этому у нас получится полностью его заменить», — сказал Волков.

Глава муниципалитета также отметил, что до 15 сентября текущего года подрядчик полностью смонтирует и запустит новую трассу.

«Все необходимые материалы уже на объекте, специалисты приступают к укладке труб. До середины октября подрядчик планирует восстановить благоустройство после ремонтных работ», — рассказал глава округа.

Он добавил, что при поддержке губернатора Подмосковья в этом сезоне в Люберцах будет капитально отремонтировано более 5 км теплосетей. Все работы завершат к началу отопительного периода.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.