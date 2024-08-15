Глава Люберец Волков проверил ход ремонта теплотрассы в округе

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проинспектировал ход подготовки муниципалитета к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Продолжаем подготовку округа к отопительному сезону. В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей протяженностью более 260 м на улице Побратимов в Люберцах. Земляные работы завершены на 90%, общая готовность участка — более 40%», — рассказал Волков.

Глава отметил, что до конца текущей недели на объект завезут материалы и приступят к замене труб.

«Подрядчик планирует уложить новую трассу и провести опрессовку до конца августа, чтобы в отопительный сезон входить без каких-либо опасений», — резюмировал Волков.

Всего в этом году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе Люберцы будут отремонтированы сразу несколько участков теплосетей протяженностью более 5 км в Люберцах, Октябрьском и Малаховке.

Работы в полном объеме подрядчики завершат до начала отопительного сезона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.