Глава Люберец проверил ремонт подъездов в жилом доме

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков в среду с жителями проверил ремонт подъездов в доме № 17 в корпусах 1 и 2 на улице Красногорской, передает пресс-служба администрации городского округа.

«По губернаторской программе „Мой подъезд“ управляющая компания покрасила стены и потолок, поручни и ограждения, заменила светильники, почтовые ящики, выключатели, электрощитки, информационные стенды. Во втором корпусе осталось только установить двери. Жители отметили качество выполненных работ. Также обсудили текущее содержание домов и территории», — отметил Волков.

Он пояснил, что всего по региональной программе в этом году обновят в округе 129 подъездов: 30 уже готовы, еще в 66 работы ведутся в соответствии с графиком. Полностью завершить ремонт планируется до 1 сентября.

В программе принимают участие четыре управляющие организации: АО «ЛГЖТ», ООО «УК Забота о доме», НП «Содружество жилищных управляющих организаций Люберецкого района», ПЖК «Полет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.