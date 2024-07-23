Глава Люберец провел оперативное совещание с руководителями управлений и ведомств

Во вторник в администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Волков, передает пресс-служба администрации городского округа.

Об оперативной обстановке в округе доложил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Котов. Он сообщил, что за неделю, с 16 по 23 июля, в управление поступило 2236 обращений граждан. Произошло 150 ДТП с двумя пострадавшими.

Замглавы Наталья Романцова рассказала о благоустройстве территорий округа в 2024 году. В текущем году запланировано благоустройство 4 парков, 1 лесопарка, 3 скверов и 31 дворовой территории и 3 народных троп. Плюс одна тропинка выполнена вне программы по просьбе жителей в п. Коренево.

Начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Кирилл Казаков отчитался о содержании улично-дорожной сети округа. В летний период задействовано в работах 102 единиц дорожной техники и 328 рабочих. Подрядные организации проводили уборку смета, мусора с дорог, помывку остановочных павильонов, окос придорожной полосы, ямочный ремонт, аэрацию воздуха.

Руководитель управления транспорта и организации дорожного движения Александр Бобылев рассказал, что за неделю проведено 5 выездных рейдов, проверено 24 транспортных средства, выявлено два мелких нарушения, которые были устранены на месте.

Об обращениях жителей, поступивших в Единую диспетчерскую службу, отчитался генеральный директор ЕДС ЖКХ Виктор Толстиков. С 1 по 21 июля поступило в службу 15044 звонка, из них было зарегистрировано 6584 обращения.

О предложениях и обращениях жителей городского округа Люберцы и о ходе выполнения замечаний и недостатков, высказанных на предыдущих оперативных совещаниях, рассказал руководитель управления территориальной политики и социальных коммуникаций Дмитрий Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.