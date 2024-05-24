Глава Люберец обсудил с жителями расширение тротуара и ликвидацию парковки

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков обсудил с жителями работы по расширению тротуара от ул. Кирова до дома № 64 на ул. 3-е Почтовое отделение и ликвидацию парковки вдоль магазина, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Вместе с профильными заместителями выехал сегодня на место. Кроме обозначенных вопросов, жители попросили провести работы по ликвидации парковки вдоль «Пятерочки» (116-й квартал, к. 20А), демонтажу незаконной постройки и «Шиномонтажа», — отметил Волков.

Пожелания люберчан будут учтены. С ответственными лицами обозначили сроки выполнения работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.