Глава Люберец на встрече с жителями округа обсудил капремонт домов и работу УК

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации в Красковском культурном центре. В основном вопросы касались работы УК, содержания дворов и уличного освещения. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Со своими профильными заместителями, представителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, городских служб, правоохранительных органов, депутатского корпуса Волков ответил на вопросы люберчан.

«Основная часть вопросов касалась работы управляющих компаний, капитального ремонта многоквартирных домов, содержания дворовых территорий и дорог, ямочного ремонта, установки дорожных знаков. Жители СНТ «Березка» попросили решить вопрос с уличным освещением», — отметил глава округа.

Он также добавил, что отдельно была рассмотрена тема строительства социально значимых объектов.

«Ряд обращений традиционно носил личный характер», — отметил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.