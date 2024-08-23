Глава Ленинского округа проверил ход реконструкции теплотрассы в Видном

В Видном в рамках подготовки к зимнему сезону продолжается замена магистрального трубопровода системы отопления. Сейчас работы ведутся на четырех участках теплосети общей протяженностью 2 тыс. погонных метров в двухтрубном исчислении. Ход реконструкции проверил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, сообщаеи пресс-служба администрации муниципалитета.

«При поддержке губернатора и правительства Московской области мы начали масштабную программу по модернизации системы отопления округа, рассчитанную на несколько лет. В этом году мы проводим замену труб на важных участках в Видном, от которых зависит теплоснабжение всего города. На Советском проезде меняем магистральную теплосеть 400-го диаметра, на проспекте Ленинского Комсомола перекладываем трубы диаметром 530 мм на двух участках, а на улице Березовой — теплотрассу диаметром 250 мм. Работы в полном объеме планируем завершить до конца октября», — сказал Каторов.

На сегодняшний день на всех четырех локациях в реконструкции задействованы 70 человек и порядка 20 единиц техники.

Новые теплосети выполнены из современных, энергосберегающих материалов, в них установлены внутренние датчики для отслеживания состояния трубы.

Программа модернизации системы отопления Ленинского округа будет включать замену устаревших теплосетей и отслуживших котлов в котельных.

Кроме того, в муниципалитете отмечают важность своевременного обслуживания и мониторинга состояния коммуникаций, чтобы исключить аварийные ситуации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.