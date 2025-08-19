Глава Котельников проверил работы по реконструкции канализационной насосной станции

сегодня в 18:11

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил, как ведутся работы по реконструкции КНС в микрорайоне Новые Котельники. Он пообщался с представителем застройщика ЖК «Новые Котельники», а также с главным инженером компании ООО «СтройСнаб», ведущей работы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На текущий момент завершены демонтажные и подготовительные работы: произведен разбор старого павильона из металлоконструкций, выполнены разработка грунта и планировка площадки, демонтированы железобетонные покрытия, вывезен строительный мусор. В настоящее время ведутся работы по армированию, устройству песчаной подушки и бетонной подготовки под основание павильона КНС.

Реконструкция включает комплекс мероприятий: демонтажные и подготовительные работы, возведение павильона с выполнением армирования, устройством песчаного основания и бетонной подготовки, монтажом стен из сэндвич-панелей с установкой входной группы. Также запланированы монтажные работы инженерных систем, электротехнические работы (включая слаботочные сети, видеонаблюдение и охранную сигнализацию), благоустройство прилегающей территории и сопутствующие работы.

Завершение всех работ по реконструкции запланировано на 15 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.