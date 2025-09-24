Глава Котельников проверил работу центрального теплового пункта на Белой Даче

Тепло подается по графику: социальные объекты подключаем уже сейчас, до конца недели во всех зданиях будет тепло, а подключение многоквартирных домов начнется с понедельника.

Глава муниципалитета Михаил Соболев лично проверил работу центрального теплового пункта в микрорайоне Белая Дача. Данный ЦТП был построен в 80-х годах, а три года назад была проведена его модернизация с разделением тепловых контуров.

Все оборудование работает в штатном режиме. ЦТП обеспечивает теплом 7 многоквартирных домов, управляемых ООО «ЭК Акварель» и МУЖКП «Котельники», а также детский сад. Тепло в дошкольное учреждение уже поступает, система функционирует исправно.

Если в доме уже дали отопление, но батареи в квартире остаются холодными, вероятная причина — завоздушивание системы. Для решения проблемы жителям рекомендуют обратиться в управляющую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.