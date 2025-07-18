Глава Котельников проверил ход ремонта подъездов

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил, как продвигается ремонт в двух подъездах дома на улице Новая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году по программе Губернатора Московской области «Мой Подъезд» в Котельниках будут отремонтированы 5 подъездов – в доме №11 на улице Новая (4-й и 5-й подъезды) и в доме №22 в микрорайоне Ковровый (1-й, 2-ой и 3-й подъезды).

Сейчас работа активно ведется по всем адресам: в этих подъездах будет проведен ремонт входной группы, заменены оконные блоки, положена плитка на полу первых этажей, заменены почтовые ящики, светильники и клапаны мусоропроводов, а также покрашены стены и потолки.

В подъездах на улице Новая работы завершены на 82%. На каждом объекте находятся по двое рабочих, при необходимости приходят узкопрофильные специалисты.

Завершить ремонт планируется до 31 июля.

Также во время проверки к Михаилу Соболеву обратились местные жители с просьбой помочь с благоустройством придомовой территории – где-то добавить грунта, в других местах установить ограждения, чтобы уберечь зеленые насаждения. Глава муниципалитета дал поручение управляющей организации проработать этот вопрос.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что обслуживание важных магистральных направлений в сфере ЖКХ ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций.

«Обращает на себя внимание, что во многом успех всех важных для жизнедеятельности человека (слагаемых — ред.) — и школьника, и взрослого человека — безусловно ложится на плечи ресурсоснабжающих организаций. Если на муниципальном уровне ресурсоснабжающая организация хромает, если она вовремя не перебирает, не обслуживает <…> или управляющая компания, как у нас в Химках, <…> своевременно не проводит мероприятие, то безусловно это вызывает раздражение (жителей — ред.)», — сказал Воробьев.

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