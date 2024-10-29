Глава Королева проверил готовность спецтехники к зимнему периоду

На Центральной площади Королева прошел общегородской смотр коммунальной техники и персонала в котором принял участие глава Королева Игорь Трифонов, представители управляющих компаний и предприятия «Автобытдор». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Управляющие компании города подготовили 40 единиц уборочной техники, также в снегопад готовы выйти дворники. Они обеспечены зимней спецодеждой и необходимым инвентарем. Предприятие «Автобытдор» представило 41 единицу техники и аварийные бригады, которые также обеспечены всем необходимым.

«Вместе с коллегами провел смотр техники. Она вся исправна и готова к работе. Здесь у нас есть трактора, самосвалы, погрузчики, а также новые роторы, которые мы будем использовать для очистки тротуаров от снега. Они очень легкие, маневренные и помогут сохранить покрытие тротуаров от разрушения», — отметил Игорь Трифонов.

Объем работы у коммунальщиков достаточно большой — 374 двора, 23 общественных пространства, дороги, тротуары и пешеходные переходы. Поэтому подготовка к зиме началась летом. За это время сотрудники коммунального хозяйства провели плановый ремонт и переоборудование спецтехники. Доработали и заменили некоторые агрегаты, пополнили запас инвентаря, а также противогололедных материалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.