Глава Каширы проверил готовность коммунальщиков округа к осенне-зимнему сезону

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин осуществил рабочую проверку на базах муниципальных предприятий, отвечающих за ЖКХ и коммунальную инфраструктуру — МБУ «Благоустройство», а также МУП «Водоканал» и «Теплосеть». Цель визита — оценить готовность коммунальных служб к предстоящему периоду холодов и обеспечить их оперативную работу в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства региона за последнее время коммунальный парк округа приобрел 7 единиц новой техники, что значительно увеличило оперативность и качество работы коммунальных служб:

МБУ «Благоустройство» получил 5 новых машин, среди которых — техника для уборки и ухода за территорией. В ближайшее время ожидается поставка экскаватора, что расширит возможности предприятий по выполнению земляных и ремонтных работ.

МУП «Водоканал» уже начал использовать новую каналопромывочную машину, а в ближайших планах — поступление двух аварийных автомобилей, илососа и манипулятора, что повысит эффективность реагирования на аварийные ситуации.

МУП «Теплосеть» приобрело современный экскаватор-погрузчик, предназначенный для обслуживания тепловых сетей и уличных коммуникаций.

Особое внимание было уделено работе аварийно-диспетчерских служб, функционирующих на базах «Водоканала» и «Теплосети». Глава округа подчеркнул важность быстрого реагирования специалистов при возникновении любых непредвиденных ситуаций.

Во время проверки были обсуждены существующие проблемные вопросы, получившие подробное рассмотрение совместно с руководством предприятий. Все необходимые поручения уже даны, а решения будут приниматься в рабочем порядке для своевременного и качественного устранения возможных недочетов.

Работа коммунальных служб в рамках подготовки к зимнему периоду продолжается, и контроль за их деятельностью будет усилен в ближайшее время. Такой подход позволит обеспечить стабильную и безопасную работу систем ЖКХ на территории округа и комфорт жителей в холодное время года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.