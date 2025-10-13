Глава Каширы контролирует ход отопительного сезона

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин продолжает внимательно следить за ходом отопительного сезона, оперативно реагируя на обращения жителей. В рамках этой работы он посетил дома № 8 на улице Юбилейная и № 4–6 на улице Вахрушева, чтобы лично оценить ситуацию и обсудить актуальные вопросы с местными жителями, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дом на Юбилейной, 8, пережил сложный период с авариями на теплосетях, однако сейчас ситуация стабилизировалась: в квартирах тепло, горячая вода поступает без перебоев. При этом жильцы обратили внимание на проблему сырости, вызванную разбитой отмосткой. Глава округа поручил управляющей компании оперативно устранить этот недостаток.

В домах по адресам Вахрушева, 4–6, Роман Пичугин встретился с жителями, чтобы обсудить состояние дворов после прокладки теплосетей. Местные жители справедливо отметили, что благоустройство в этом районе еще не завершено. После смены подрядчика работы возобновились: восстановительные работы уже ведутся, в частности на улице Садовой, дом 4. Поэтапно благоустройство будет приведено в порядок и на других улицах, где проходила реконструкция.

Глава округа поблагодарил жителей за терпение и активную позицию. Он отметил, что понимает — не все вопросы решаются мгновенно и в полном объеме, как хотелось бы, однако подчеркнул, что каждое обращение находится на контроле, и работа по улучшению качества жизни продолжается.

Такое личное и внимательное отношение администрации округа демонстрирует принципиальность и ответственность в решении коммунальных задач, направленных на обеспечение комфортных условий проживания для всех жителей Каширы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.