Глава Истры и руководитель Минэнерго Подмосковья обсудили ремонт электричества

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева написала в Telegram-канале , что вместе с министром энергетики Московской области Сергеем Воропановым организовали оперативное совещание в режиме ВКС. По состоянию на 16:00 количество населенных пунктов, где нет света, уменьшилось до 25, а СНТ до 64.

Котельные и ВЗУ функционируют в стандартном режиме. Работники теротделов вместе с энергетиками, старостами деревень, главами СНГ изучают собственные территории. Они проверяют, нет ли сорванных электропроводов, функционируют ли подстанции.

Задействованы 23 аварийные бригады. Они делают все необходимое, чтобы подключить населенные пункты. Работа ведется дальше.

Витушева порекомендовалась жителям муниципального округа Истра не прикасаться к проводам в случае, если они оборваны. Обо всем подобном рекомендуется сообщать в ЕДДС по телефону 112. Также можно сообщить по «Светлой линии» 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.

После урагана 2 мая в Московской области были обесточены более 200 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Без света оказались 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что получилось восстановить электричество на основной части территорий.

«Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин. Сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров, и погода еще накануне продолжала усложнять работу энергетиков — по мере ремонта порывов в одних местах, возникали порывы в других. Объемы работ большие, починить все быстро тяжело», — рассказал губернатор Подмосковья.