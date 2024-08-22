Глава городского округа Чехов провел проверку системы теплоснабжения в селе Шарапово

Данная котельная обеспечивает теплом 12 многоквартирных домов, 10 частных жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры, включая школу, детский сад, амбулаторию и дом культуры. В котельной установлены четыре котла для системы отопления и два котла для горячего водоснабжения. Общая протяженность тепловых сетей составляет 4,2 км.

В ходе подготовки к отопительному сезону в прошлом году был выполнен капитальный ремонт тепловой сети с полной заменой трубопроводов для отопления и горячего водоснабжения, общей протяженностью 40 погонных метров.

«В этом году, в рамках подготовки к отопительному сезону, были проведены следующие работы: вскрытие фильтров, чистка и подготовка котлов горячего водоснабжения, ремонт обмуровки котлов отопления, досыпка катионидов в фильтры для химводоподготовки, вскрытие, промывка и опрессовка бойлеров горячего водоснабжения, ревизия насосного оборудования, а также ремонт и ревизия запорной арматуры как внутри котельной, так и на трассе горячего водоснабжения», — отметил Михаил Собакин.

В настоящее время котельная готовится к завершению планово-предупредительных работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.