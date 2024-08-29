Глава Фрязина проверил котельные округа перед началом отопительного сезона

По поручению вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев лично проверил готовность котельных к новому отопительному периоду по итогам сезонных планово-предупредительных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с генеральным директором АО «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» Николаем Танасийчуком и коллегами был проведен внеочередной мониторинг работы центральных объектов теплоснабжения.

На котельной № 11, которая обслуживает дома и образовательные учреждения на Окружном проезде, в прошедшем году завершилось техническое перевооружение. Теперь здесь работают три современных котла, модернизирована автоматика, отремонтированы газовое оборудование, дымоходы и другие конструктивные элементы. Новая система химводоподготовки обеспечивает котельное оборудование умягченной водой. В этом сезоне здесь заменили насос горячего водоснабжения и задвижки на аккумуляторных баках, провели промывку теплообменников.

Котельная № 13 сейчас работает в сезонном режиме. Ее капитальная реконструкция — один из важнейших проектов, который будет реализован в наукограде в ближайшие годы. Техническое перевооружение котельной на ул. Вокзальная — это стабильная подача горячей воды и тепла в 81 многоквартирный дом. Поэтапная реконструкция пройдет в 2025–2027 годы, сейчас завершаются работы по подготовке детального плана. После ее завершения котельная перейдет на круглогодичный режим работы, что поможет снять нагрузку на другие котельные.

«На всех объектах сейчас устанавливаются датчики, которые обеспечат удаленную диспетчеризацию теплоносителя. Ежегодно сотрудники теплосети проводят масштабные работы по обновлению оборудования котельных установок и городских сетей, внимательно относятся к совместной приемке многоквартирных домов и социальных учреждений к отопительному сезону. Наш общий приоритет и ключевая задача работы всего жилищно-коммунального хозяйства — безаварийная подача тепла фрязинцам», — сказал глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.