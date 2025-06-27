Глава Домодедово посетила офис Каширского регоператора по обращению с ТКО

В офисе Каширского регионального оператора состоялась важная встреча, в которой приняли участие глава городского округа Евгения Хрусталева, председатель Совета депутатов Леонид Ковалевский, представители общественных организаций и активные жители. Участникам встречи продемонстрировали, как работает система обращения с отходами и рассказали о способах решения вопросов, связанных с вывозом мусора, будь то звонок на горячую линию, официальное обращение или личное посещение клиентского офиса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Генеральный директор Каширского регионального оператора Марина Мезенцева поделилась информацией о заявках на замену и ремонт контейнеров.

«Заявки на замену и ремонт стекаются здесь. И здесь девушки уже распределяют: когда, куда, сколько, в каком количестве отправляются контейнеры на установку, на ремонт, на замену и т. д. По тем 11 городским округам, в которых мы работаем», — сообщила Мезенцева.

Кроме того, были даны ответы на вопросы жителей о вывозе отходов и особенностях работы чат-ботов.

Начальник отдела сервиса Андрей Иванов пояснил, что осуществление создания чат-бота производится двумя способами. Первый способ — когда водитель видит необходимость уборки на контейнерной площадке и создает примечание к заданию.

Обсудили также проблемы, с которыми сталкиваются мусоровозы в узких дворовых проездах.

«С нашей стороны мы сделали офлайн-карты с нанесением всех контейнерных площадок на мобильные устройства водителей», — отметил Иванов.

В завершение встречи участники посетили отдел абонентского обслуживания, где специалисты занимаются оформлением и сопровождением договоров на услуги по вывозу ТКО. Мезенцева отметила, что по реестру уже открыто более 30 тыс. лицевых счетов и что в этом месяце планируется закрыть весь реестр.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.