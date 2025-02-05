Глава Домодедова поделилась планами развития микрорайона Западный на 2025 год

На ежегодном отчете перед населением в микрорайоне Западный глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала жителям о перспективных планах развития территории на 2025 год, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Планируется капитально отремонтировать детские сады «Белочка» и «Полянка», также комплексно благоустроить двор на ул. 25 лет Октября, д. 9 с установкой детской и спортивной площадки. В планах в мкр. Западный благоустроить двор ул. Текстильщиков, д. 29. В 2025 году проведут устройство систем наружного освещения по программе «Светлый город» по ул. Дружбы от пересечения с ул. 25-лет Октября до дома 6. В этом году модернизируют часть шкафов управления наружным освещением. Также в планах завершить капитальный ремонт большого зала ДК «Мир».

Отчеты и приемы пройдут в каждом микрорайоне и административном округе Домодедово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.