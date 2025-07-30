Глава Чехова проверил ход ремонтных работ на котельной № 27 в селе Новый Быт

Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и правительства Московской области, объект теплоснабжения был включен в государственную программу по модернизации «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», которая реализуется на территории округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная функционирует с 1984 года. Она отапливает 37 многоквартирных и 21 дом частного сектора, а также объекты социальной сферы. Протяженность тепловых сетей — 9,5 км.

«С 16 июля она была остановлена на планово-профилактические работы. Сегодня она вышла из них, и уже вечером жители будут с горячей водой. На данный момент на котельной выполнен демонтаж трех котлов и двух бойлеров. Также демонтированы части внутреннего газопровода, КИПиА и электрооборудования. На подготовленный фундамент установлен новый котел № 3 и производится армирование фундамента под котел № 1», — рассказал глава округа Чехов Михаил Собакин.

Все три новые котла, мощностью 8 МВт каждый, система ХВП и мембранные баки для системы отопления уже находятся на объекте. В ближайшее время ожидается поставка остального оборудования. В том числе — труб для обвязки котлов и вспомогательного тепломеханического оборудования, автоматики, запорной арматуры, насосных агрегатов, теплообменников и водорасширительных котловых баков.

В ходе работ на котельной будет полностью заменено все основное котельное и газовое оборудование с установкой узлов учета ТЭР, диспетчеризацией и автоматической передачей данных в центральную диспетчерскую службу.

Все работы ведутся без отключения котла, обеспечивающего подачу ГВС населению. Срок окончания работ — конец 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.