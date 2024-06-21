Гидроиспытания тепловых сетей проведены в 13 муниципалитетах Подмосковья

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы, подведомственной МинЖКХ Московской области, приняли участие в работе 13 муниципальных комиссий по проверке готовности тепловых сетей к работе в предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате было протестировано повышенным давлением 30 участков теплопроводов в городских округах Лосино-Петровский, Дзержинский, Котельники, Балашиха, Долгопрудный, Клин, Мытищи, Щелково, Королев и Люберцы, а также Ленинском, Богородском и Орехово-Зуевском округах.

28 участков тепловых сетей успешно выдержали гидроиспытания, что подтверждает их готовность к работе в условиях предстоящих холодов. Однако на двух участках, в городских округах Дзержинский и Клин, были выявлены утечки. После проведения ремонтных работ гидроиспытания на этих участках будут повторены.

«Мы продолжаем активную подготовку к зимнему сезону. Тщательные проверки тепловых сетей — залог надежного и бесперебойного теплоснабжения наших жителей в холодное время года. Работа ведется по всему региону, и мы стремимся к тому, чтобы каждая семья Подмосковья была уверена в стабильной подаче тепла», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Проверки тепловых сетей в регионе продолжаются, и специалисты ежедневно следят за состоянием инфраструктуры, чтобы обеспечить максимальную надежность и эффективность системы теплоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.