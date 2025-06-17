Гидравлические испытания теплосетей стартовали в Химках

Испытания производят водой температурой до 40 градусов с давлением, которое превышает рабочее. Главная цель — выявить наиболее слабые участки тепловой сети, подверженные коррозии и износу. Именно здесь при проведении испытаний происходят утечки и прорывы.

В таких случаях гидравлические испытания прекращаются. Специалисты снижают давление, опорожняют трубопровод и выполняют его ремонт или замену участка. Затем испытания проводят повторно и делают до тех пор, пока трубопровод не выдержит испытуемое давление.

Подобная профилактика позволяет тщательнее проверить сети летом, чтобы минимизировать повреждения и отключения в осенне-зимний период. Данные испытания помогают спланировать ремонтные работы и вовремя заменить трубы на более надежные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.