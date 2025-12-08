Где безопасно скачать приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн»

Скачивать и устанавливать мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» рекомендуется только в следующих официальных каналах — RuStore, App Store или GooglePlay, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

Это обеспечит корректную и безопасную работу приложения.

Скачивание на других ресурсах может привести к загрузке вредоносной информации и вирусов.

Возможности «МосОблЕИРЦ Онлайн». Приложение позволяет пользоваться услугами расчетного центра, не посещая клиентский офис. Здесь можно быстро и надежно передавать показания, оплачивать счета, в том числе без комиссии через СБП, направлять обращения, консультироваться, получать справки и заказывать услуги.

Личный кабинет МосОблЕИРЦ также доступен в веб-версии на сайте расчетного центра. Для регистрации понадобится номер лицевого счета и сумма из квитанции МосОблЕИРЦ за любой из последних трех месяцев.

Инструкция по пользованию приложением размещена на сайте МосОблЕИРЦ.