Газовые участковые «Мособлгаза» встретятся с жителями Люберец 15 и 17 января

Газовые участковые «Мособлгаза» проведут встречи с жителями городского округа Люберцы 15 и 17 января. Все пришедшие смогут задать вопросы по техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встречи пройдут:

15 января с 17:00 до 17:30 — в п. Красково, у дома № 9 по улице Лорха. Газовые участковые проконсультируют по вопросам технического обслуживания газовых приборов.

17 января с 15:00 до 16:00 — в г. Люберцы (ул. Южная, д. 22). Газовые участковые ответят на вопросы по техобслуживанию внутриквартирного газового оборудования.

Газовые участковые — специалисты «Мособлгаза», которые организовывают проведение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в многоквартирных жилых домах.

Следить за актуальным графиком предстоящих встреч с газовыми участковыми можно в аккаунтах «Мособлгаза» в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.