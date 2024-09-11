Газовики напомнили жителям Дмитрова о правильном подключении газового оборудования
Фото - © филиал «Север» АО «Мособлгаз»
В Дмитрове сотрудники филиала «Север» АО «Мособлгаз» выполнили установку новой газовой плиты. Они не только сделали свою работу быстро и качественно, но и ответили на все вопросы жильцов: как правильно включать духовой шкаф, на каком расстоянии плита должна быть от стены и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Также специалисты напомнили, что делать нельзя:
- самостоятельно, без согласования с газораспределительной организацией — ремонтировать, заменять, переставлять газовое оборудование;
- не соблюдать безопасные расстояния между газовым и сантехническим оборудованием: более 30 см между газовой плитой и мойкой, размещение газового шланга непосредственно под раковиной;
- замуровывать газовые трубы и газовые приборы в стену, затруднять к ним доступ;
- устанавливать газовый котел в ванную;
- заклеивать или замуровывать вентканалы, а также «карманы» и люки для чистки дымоходов.
Подать заявку на ремонт или замену газового оборудования сертифицированными специалистами Мособлгаз можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.
«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.