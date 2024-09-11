Газовики напомнили жителям Дмитрова о правильном подключении газового оборудования

сегодня в 17:58

В Дмитрове сотрудники филиала «Север» АО «Мособлгаз» выполнили установку новой газовой плиты. Они не только сделали свою работу быстро и качественно, но и ответили на все вопросы жильцов: как правильно включать духовой шкаф, на каком расстоянии плита должна быть от стены и многие другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также специалисты напомнили, что делать нельзя:

самостоятельно, без согласования с газораспределительной организацией — ремонтировать, заменять, переставлять газовое оборудование;

не соблюдать безопасные расстояния между газовым и сантехническим оборудованием: более 30 см между газовой плитой и мойкой, размещение газового шланга непосредственно под раковиной;

замуровывать газовые трубы и газовые приборы в стену, затруднять к ним доступ;

устанавливать газовый котел в ванную;

заклеивать или замуровывать вентканалы, а также «карманы» и люки для чистки дымоходов.



Подать заявку на ремонт или замену газового оборудования сертифицированными специалистами Мособлгаз можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.