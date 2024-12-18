Газопровод начнут строить в пос Тархановка округа Шатура

В корпусе «Перспектива» шатурского лицея прошла выездная администрация. Педагоги лицея могли задать вопросы главе округа, не выходя с работы. Этот удобный формат позволяет решать насущные задачи. Для этого не нужно искать время, чтобы записаться на прием к специалистам администрации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Учитель физики Ольга Митькина пришла на выездную администрацию по вопросу газифицикации. Поселок Тархановка растет. Каждый год строятся новые дома, а голубого топлива в населенном пункте нет. Представители администрации ей ответили, что в следующем году газ в поселке будет.

Поселок включен в программу газификации. Проект готов. В 2025 году начнется строительство газопровода.

Ранее программу газификации обсуждали на оперативном совещании в администрации округа.

«Поручил коллегам в следующем году максимально увеличить темпы газификации», — сказал тогда глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.