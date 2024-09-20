Газификацию более 50 домов провели в Коломне с начала сентября

Также в округе продолжается техническое обслуживание газового оборудования, установленного ранее. Все работы проходят в преддверии отопительного сезона.

Оставить заявку на подключение газа можно на сайте АО «Мособлгаз» или в личном кабинете клиента. Здесь же можно заключить с «Мособлгазом» комплексный договор на догазификацию: он включает в себя работы по технологическому присоединению, проектированию и строительству газопровода внутри участка, поставку газа и техническое обслуживание газоиспользующих приборов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.