ФРТ: Подмосковье — лидер среди регионов по числу капремонтов домов в этом году

Фонд развития территорий (ФРТ) подвел итоги реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Российской Федерации за период с января по август 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

В регионах страны продолжаются работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов, отмечается в сообщении. С января по август текущего года в 85 субъектах отремонтировали 14 516 домов общей площадью порядка 58 млн кв. м.

По словам генерального директора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, программа капитального ремонта решает такие важные задачи, как снижение уровня износа жилищного фонда, поддержание его в нормативном состоянии, предотвращение преждевременного ветшания жилья.

«Все эти факторы напрямую влияют на качество жизни граждан. С января по август текущего года благодаря капремонту домов улучшились условия проживания более 2,2 млн россиян», — отметил Ильшат Шагиахметов.

Он отметил, что наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном (5 204), Приволжском (2 459), Сибирском (1 824), Северо-Западном (1 530) и Южном (1 404) федеральных округах.

«Среди регионов по этому показателю лидируют Московская область (1 889), Москва (1 562), Санкт-Петербург (665), Краснодарский край (446), Самарская область (420) и Красноярский край (400)», — отмечается в сообщении ФРТ.

В Подмосковье в 2024 году в рамках региональной программы капитального ремонта планируется обновить более 4 тыс. многоквартирных домов, а план этого года по установке новых лифтов уже выполнен в 12 округах. Подмосковная программа капитального ремонта самая масштабная в стране, стартовала в 2014 году и рассчитана до 2058 года, она уже охватила более 18 тыс. многоквартирных домов, что составляет 40% от общего количества домов, включенных в программу. Благодаря капремонту улучшены жилищные условия более 3,5 млн жителей региона.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.