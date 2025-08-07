Фотофиксация и работа с УК: как действовать, если соседи затопили квартиру

Эксперт по жилищным спорам и компенсации ущерба Нина Бехтина заявила, что в случае затопления квартиры соседями в первую очередь стоит попробовать мирно договориться, а потом уже сделать фото и видео и обращаться в управляющую компанию, сообщает RuNews24.ru .

«Сделайте фотографии и видео повреждений, особенно — самого места протечки. Это поможет в дальнейшем доказать факт затопления и определить его источник», — сказала юрист.

По ее словам, стоит пообщаться с виновниками лично и уточнить обстоятельства произошедшего, а затем попросить специалиста управляющей компании составить официальный акт о заливе и зафиксировать ущерб: он в дальнейшем позволит претендовать на выплату компенсации.

Без УК можно создать акт самостоятельно, лучше в присутствии свидетелей. Документ нужно оформить в двух экземплярах и направить письмом с уведомлением или телеграммой в управляющую компанию.