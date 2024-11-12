Форум «Управдом» состоялся в Рузе

В Рузе форум «Управдом» стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов, волнующих жителей многоквартирных домов. Основным вопросом повестки стал отопительный сезон на территории округа, а также вопросы взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Координатор партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя» Инна Лапшина приняла участие в форуме «Управдом» совместно с депутатом фракции «Единая Россия» Николаем Анищенковым и активными гражданами в рамках партийных проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя».

«Мы стремимся создать комфортные условия проживания для всех жителей нашего округа. Форум «Управдом» — это прекрасная возможность для жильцов многоквартирных домов получить ответы на свои вопросы, поделиться проблемами и вместе найти пути их решения», — сказала Лапшина.

В рамках форума участники получили возможность обратиться к экспертам, получить консультации по юридическим вопросам, а также узнать о новых технологиях и программах, которые могут быть использованы для повышения качества жизни в многоквартирных домах.

Форум «Управдом» стал ярким примером того, как «Единая Россия» работает на благо жителей, создавая платформы для открытого диалога и совместного решения проблем, делая жизнь в нашем округе лучше.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.