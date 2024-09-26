Форум «Управдом» состоялся в Павловском Посаде

Форум «Управдом» прошел на базе Дома культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде с муниципальным координатором партийного проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия», заместителем главы округа Александром Белоусовым и сотрудниками управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы по подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг., переход на электронный единый платежный документ, а также вопросы качества водоснабжения и жилищные ситуации.

«Форум „Управдом“ — это прекрасная возможность в очередной раз встретиться с жителями Павлово-Посадского городского округа, чтобы обсудить различные темы и волнующие вопросы. В этот раз нам удалось решить широкий круг обращений и ответить на вопросы граждан, касающиеся предстоящего осенне-зимнего периода, перехода на новый платежный документ и многие другие. Мы были очень рады пообщаться с павловопосадцами, и выслушать их предложения и просьбы. Все заявления и обращения направили в соответствующие организации, и лично проследим за их выполнением», — отметил Белоусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.