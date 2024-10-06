Форум «Управдом» прошел в Ступино

Участники форума обсудили итоги работы служб ЖКХ по подготовке жилого фонда муниципалитета к осенне-зимнему периоду и преимущества электронных платежей.

«В начале года стартовала губернаторская программа по модернизации теплового хозяйства Московской области. Мы провели капитальный ремонт тепломагистрали на Пристанционной улице, ремонтируем теплотрассу на проспекте Победы, продолжаем замену тепловой трассы на Фрунзе. Все работы будут закончены до начала отопительного периода. В сельской местности за этот и следующий год планируется установить 15 котельных», — рассказал заместитель главы городского округа Ступино Сергей Медведев.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы по замене участков канализации в размере 366,4 п. м, заменено 978 единиц запорной арматуры. Окончены работы по окраске цоколей многоквартирных домов, ограждений и бордюров, ремонту и замене окон, выходных и тамбурных дверей. Произведен ремонт 17081 кв. м кровли, замена 552 лавочек, установлено 213 урн. Выполнена герметизация 8060 п. м межпанельных швов.

Ступинцам рассказали о способе и плюсах перехода на электронный платежный документ при оплате жилищно-коммунальных услуг, провели консультации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — „Газпром“ — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.