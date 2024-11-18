Форум «Управдом» прошел в Лобне

В городском округе Лобня состоялся очередной форум по вопросам жилищно-коммунального хозяйства «Управдом». В актовом зале администрации собрали председателей советов многоквартирных домов города, директоров управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На форуме рассмотрели вопросы, касающиеся содержания жилых домов, благоустройства придомовых территорий, оплаты услуг ЖКХ, обслуживания и проверки газового оборудования и многие другие.

Активистов отметила глава муниципалитета Анна Кротова. Она вручила им грамоты и ценные подарки — аккумуляторные лопаты.

«Ваша жизненная позиция и энергия помогают нам в решении многих коммунальных вопросов — вы переживаете не только за свой дом или квартиру, а за весь город. Будем ждать всех наших активистов на зимних субботниках администрации», — сказала Анна Владимировна.

Ежеквартальный форум «Управдом» — площадка для поддержания связи между жителями, администрацией и обслуживающими организациями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.