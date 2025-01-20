Фонда капремонта Подмосковья проведет выездные мероприятия на текущей неделе

На этой неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области проведут выездные мероприятия в нескольких округах региона. Цель этих выездов — проверка хода выполнения капитального ремонта, прямое общение с жителями, а также встречи с представителями местных администраций, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый день представители ЦУП будут посещать населенные пункты для проведения инспекций и встреч. Ключевые направления включают контроль качества выполняемых работ и обсуждение с жителями важных вопросов, касающихся капитального ремонта.

Населенные пункты, которые посетят специалисты ЦУП фонда капитального ремонта на этой неделе:

вторник: Павловский Посад; Орехово-Зуево; Дмитров; Солнечногорск; Чехов; Сергиев Посад; Балашиха; Солнечногорск; Клин; Руза; Дзержинский; Котельники; Раменское; Кашира; Ступино; Краснознаменск; Мытищи;

среда: Шатура; Лобня; Пушкино; Серпухов; Электросталь; Люберцы; Красногорск; Реутов; Ленинский; Наро-Фоминск; Одинцово; Жуковский; Руза; Луховицы; Зарайск; Домодедово;

четверг: Долгопрудный; Одинцово (Звенигород); Руза; Раменское; Жуковский; Коломна; Люберцы; Можайск;

пятница: Ногинск; Химки; Истра; Орехово-Зуево; Подольск; Молодежный; Королев; Сергиев Посад; Одинцово; Раменское; Дзержинский; Балашиха; Руза; Красногорск; Кашира; Ступино; Котельники.

Заказчиком работ выступает форд капитального ремонта Московской области. Телефоны ответственных руководителей проектов указаны на информационных табличках на домах, а также доступны на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде». Жители могут проверить, включен ли их дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ на сайте фонда по ссылке в разделе «Карта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.