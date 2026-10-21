Фонда капремонта Подмосковья контролирует работы в многоквартирных домах

сегодня в 14:06

Все текущие работы в многоквартирных домах региона выполняются под контролем Фонда капитального ремонта Московской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В этом году в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта в Дмитровском городском округе запланирован ремонт 40 многоквартирных домов. Из них обновили уже 30.

В перечень выполненных работ вошел ремонт кровель в 29 многоквартирных домах и ремонт фасада в 1 доме.



В ходе выполнения работ реализуется комплексная система контроля, включающая:

обязательный видеомониторинг объектов;

проведение регулярных штабных совещаний;

контроль соблюдения сроков выполнения работ

применение санкций за нарушение утвержденного графика;

еженедельный дистанционный мониторинг посредством видеоконференцсвязи.

В деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа завершается капитальный ремонт многоквартирного дома № 4 на улице Заводской. Здесь обновляют фасад по современной технологии бескаркасного утепления. Ход работ и волнующие жителей вопросы обсудили на встрече с участием Фонда капитального ремонта Московской области, стройконтроля, администрации округа, подрядной и управляющей организаций.

В Долгопрудном завершается комплексный капитальный ремонт дома № 2а по улице Железнякова. Дом капитально обновили, работы уже приняла управляющая организация.

В 2026 году в городском округе Клин утвержден краткосрочный план капитального ремонта 24 многоквартирных домов. Всего будет приведено в порядок 54 конструктивных элемента.

В перечень работ включены мероприятия: ремонт кровли — в 14 МКД, внутридомовых инженерных систем — в 8 МКД, обслуживание газового оборудования и установка общедомовых узлов учета — в 4 МКД каждый вид работ, ремонт фасадов — в 7 МКД, ремонт подвального помещения — в 1 МКД.

Работы выполнены уже в 21 многоквартирном доме.

Еще в трех домах работы подходят к завершению:

на Бородинском проезде, дом № 4 ведется ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения свыше трех этажей. Строительная готовность составляет 85%.

на улице Мечникова, дом № 10 и № 16 строители выполняют ремонт скатной крыши. Строительная готовность двух объектов составляет 70%.

Закончить работы подрядчики планируют до конца октября.

Все работы будут выполняться под контролем Фонда капитального ремонта Московской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429