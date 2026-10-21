Фонда капремонта Подмосковья контролирует работы в многоквартирных домах
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Все текущие работы в многоквартирных домах региона выполняются под контролем Фонда капитального ремонта Московской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
В этом году в рамках реализации краткосрочной программы капитального ремонта в Дмитровском городском округе запланирован ремонт 40 многоквартирных домов. Из них обновили уже 30.
В перечень выполненных работ вошел ремонт кровель в 29 многоквартирных домах и ремонт фасада в 1 доме.
В ходе выполнения работ реализуется комплексная система контроля, включающая:
- обязательный видеомониторинг объектов;
- проведение регулярных штабных совещаний;
- контроль соблюдения сроков выполнения работ
- применение санкций за нарушение утвержденного графика;
- еженедельный дистанционный мониторинг посредством видеоконференцсвязи.
В деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа завершается капитальный ремонт многоквартирного дома № 4 на улице Заводской. Здесь обновляют фасад по современной технологии бескаркасного утепления. Ход работ и волнующие жителей вопросы обсудили на встрече с участием Фонда капитального ремонта Московской области, стройконтроля, администрации округа, подрядной и управляющей организаций.
В Долгопрудном завершается комплексный капитальный ремонт дома № 2а по улице Железнякова. Дом капитально обновили, работы уже приняла управляющая организация.
В 2026 году в городском округе Клин утвержден краткосрочный план капитального ремонта 24 многоквартирных домов. Всего будет приведено в порядок 54 конструктивных элемента.
В перечень работ включены мероприятия: ремонт кровли — в 14 МКД, внутридомовых инженерных систем — в 8 МКД, обслуживание газового оборудования и установка общедомовых узлов учета — в 4 МКД каждый вид работ, ремонт фасадов — в 7 МКД, ремонт подвального помещения — в 1 МКД.
Работы выполнены уже в 21 многоквартирном доме.
Еще в трех домах работы подходят к завершению:
- на Бородинском проезде, дом № 4 ведется ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения свыше трех этажей. Строительная готовность составляет 85%.
- на улице Мечникова, дом № 10 и № 16 строители выполняют ремонт скатной крыши. Строительная готовность двух объектов составляет 70%.
Закончить работы подрядчики планируют до конца октября.
Все работы будут выполняться под контролем Фонда капитального ремонта Московской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.
«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.
Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.
Скачать приложение можно по ссылке:
App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510
RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh
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