Фонд капремонта Подмосковья восстановил пятиэтажный дом в Мариуполе

Специалисты из Московской области восстановили жилое здание на проспекте Нахимова в Приморском районе города Мариуполь. Строительный контроль на объекте осуществляли эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Здание 1963 года постройки серьезно пострадало во время боевых действий и после технического обследования было принято решение о проведении комплексного капитального ремонта.

В процессе восстановления строителями были выполнены следующие работы:

заменены системы электроснабжения, холодного водоснабжения и центрального отопления;

обновлены кровля и оконные блоки;

проведен ремонт фасада здания и мест общего пользования.

Фонд капитального ремонта МО, является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.

Узнать больше о работе фонда и программах капремонта можно на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.