Фонд капремонта Подмосковья восстановил многоквартирный дом в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершены работы по восстановлению многоквартирного дома на улице Олимпийской. Проект реализован под руководством ППК «Единый заказчик». Работы проводились при координации Минстроя России и правительства Московской области, а контроль за их выполнением осуществляли эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В рамках реконструкции поврежденного дома были проведены комплексные работы:

восстановлен конструктив здания и возведена новая кровля;

обновлена водосточная система и заменены оконные и дверные блоки;

восстановлены инженерные системы, включая газоснабжение, центральное отопление, водоснабжение, электроснабжение и канализацию;

выполнен внутренний ремонт мест общего пользования и обновлен фасад здания в соответствии с утвержденной палитрой;

на придомовой территории произведено благоустройство.

«Восстановление многоквартирного дома на Олимпийской улице — важный этап нашей работы в Мариуполе. Благодаря слаженной работе строительных организаций, координации Минстроя России и правительства Московской области, а также строгому строительному контролю удалось полностью восстановить здание, обеспечив комфортные условия для жителей. В 2025 году в планах организаций, подведомственных министерству ЖКХ Подмосковья, восстановление более 1 000 объектов в подшефном регионе, в том числе 900 многоквартирных домов. Каждый такой проект — это вклад в возрождение и развитие города», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Работы в подшефных регионах проводятся в рамках инициативы Московской области по оказанию помощи в восстановлении инфраструктуры пострадавших регионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.