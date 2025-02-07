Фонд капремонта Подмосковья восстановил многоквартирный дом в Мариуполе

Фонд капитального ремонта Московской области восстановил многоквартирный дом, расположенный на переулке Токарева в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Координацию работ осуществляли Минстрой России и правительство Московской области. Строительный контроль за ходом работ осуществляли эксперты ГБУ МО «УТНКР». Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители из Московской области выполнили ряд восстановительных работ:

восстановление конструктива здания;

замену системы горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, центрального отопления, газоснабжения и канализации;

капитальный ремонт кровли;

ремонт фасада оконных и дверных блоков;

обустройство мест общего пользования.

За 2024 год фондом капитального ремонта Московской области в ДНР, ЛНР и Запорожской области восстановлено 362 многоквартирных дома. А в планах на текущий год восстановление 900 МКД подшефного региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.