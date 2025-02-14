Фонд капремонта Подмосковья восстановил многоэтажку в Мариуполе

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Специалисты из Московской области восстановили многоквартирный дом в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте обеспечивали эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В процессе реконструкции были выполнены следующие работы:

восстановлен конструктив здания;

заменены системы горячего, холодного водоснабжения, центрального отопления, а также вентиляции и электроснабжения;

установлены новые двери и окна;

проведены работы по обновлению кровли и фасада здания;

выполнен ремонт внутридомовых помещений.

За 2024 год фондом капитального ремонта Московской области в ДНР, ЛНР и Запорожской области восстановлено 362 многоквартирных дома. А в планах на текущий год восстановление 900 МКД подшефного региона.

Фонд капитального ремонта Подмосковья является организацией, подведомственной Министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.