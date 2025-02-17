Фонд капремонта Подмосковья рассказал жителям о формировании плана ремонта МКД

Фонд капитального ремонта Московской области рассказывает жителям региона, как формируется краткосрочный муниципальный план ремонта, и кто принимает решения. Включение дома в программу капитального ремонта проходит в несколько этапов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Администрацией городского округа разрабатывается краткосрочный муниципальный план с адресным перечнем и видами работ на основании данных от управляющих организаций и решений общих собраний собственников жилья.

Муниципальный план передается в министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, где готовится краткосрочный план региональной программы.

Далее документ утверждается правительством Московской области.

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта формируется на 3 года.

Фонд капитального ремонта региона является организацией, подведомственной Министерству ЖКХ Московской области.

Узнать, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, и когда он будет проведен можно на сайте фонда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.