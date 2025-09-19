Фонд капремонта Подмосковья принял участие во Всероссийском форуме развития ЖКХ

сегодня в 18:26

Фонд капитального ремонта Московской области по поручению министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилла Григорьева, принял участие во Всероссийском форуме развития ЖКХ и и X Всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта. Мероприятие объединило представителей федеральных и региональных органов власти, контрольно-надзорных ведомств, профессионального и научного сообществ для выработки стратегических решений по развитию отрасли ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Центральным событием форума стало пленарное заседание, на котором обсуждались системные реформы в сфере ЖКХ, наиболее успешные практики реализации программ капитального ремонта и совершенствование системы государственного жилищного надзора. Заседание открыли министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Министр напомнил, что для повышения эффективности и прозрачности программ капремонта принят ряд решений:

закреплены единые подходы к формированию перечня и стоимости работ;

введены укрупненные расценки для объективной оценки долгосрочной устойчивости программ;

регионы могут возлагать стройконтроль на уполномоченный орган;

регоператоры могут напрямую осуществлять закупки материалов и заключать офсетные контракты;

для повышения финансовой дисциплины повышен порог собираемости взносов на спецсчетах с 50% до 60%.

Продолжается реализация механизма, позволяющего ремонтировать МКД, которые нуждаются в этом в первую очередь. Уже 55 регионов утвердили необходимые правила. Для формирования достоверной информации о составе жилья и его состоянии идет работа по созданию системы госучета жилфонда на базе ГИС ЖКХ.

Особое внимание министр уделил вопросам замены лифтового оборудования. Основными источниками финансирования замены лифтов являются взносы граждан и средства от списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.

Ирек Файзуллин отметил, что реализация программы замены лифтов ограничена жесткими временными рамками, обусловленными международными обязательствами.

Организаторами форума выступили Минстрой России совместно с Правительством Москвы. Работа форума продлилась с 17-го по 20 сентября. Кроме пленарных заседаний и работы тематических круглых столов его участники посетили предприятия Комплекса городского хозяйства города Москвы и тематические выставки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.