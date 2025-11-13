Фонд капитального ремонта Подмосковья принял участие в практическом форуме

сегодня в 18:07

Сегодня состоялся Форум-практикум в Межрегиональном центре компетенций — техникуме имени С. П. Королева. В нем приняли участие специалисты Фонда капитального ремонта Московской области, Департамента капитального ремонта Москвы, подрядные организации и производители строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Участники форума познакомились с современными технологиями монтажа фасадных систем СФТК (систем фасадных теплоизоляционных композитных) и кровли.

На практической части форума представители подрядных организаций могли научиться корректно применять решения на объектах капремонта, снижать количество дефектов, переработок и подтверждать соответствие действующим нормам.

Завершающей частью программы стал практикум для студентов Королевского колледжа по декорированию фасадов.

В результате все присутствующие могли:

повысить квалификацию специалистов и инженерно-технических работников;

актуализировать знание нормативов и технологических стандартов;

усвоить практические алгоритмы контроля качества на объектах капремонта;

установить контакты с производителями и поставщиками сертифицированных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.