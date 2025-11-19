Финансовый эксперт рассказала о способах снижения расходов на отопление

Одним из основных способов Волкова назвала получение субсидии. Такая мера поддержки предоставляется, если расходы на услуги ЖКХ превышают установленный региональный порог — обычно 20–22% от совокупного дохода семьи. Для оформления субсидии необходимо предоставить справки о доходах всех проживающих за последние полгода, квитанции об оплате услуг и заявление в МФЦ или органы соцзащиты. Субсидия действует шесть месяцев, после чего ее нужно оформлять заново.

Эксперт отметила, что отдельные категории граждан — пенсионеры, инвалиды I и II группы, многодетные семьи, ветераны труда и Великой Отечественной войны — могут рассчитывать на льготы в размере от 30% до 100% в зависимости от региона и статуса. Для оформления льготы требуется паспорт и подтверждающий документ.

Волкова также пояснила, что перерасчет возможен при некачественном предоставлении услуг, например, при длительных отключениях воды или перебоях с отоплением. Важно фиксировать нарушения и подавать заявления в управляющую компанию, а при отказе — обращаться в жилищную инспекцию.

Дополнительно в некоторых регионах действует софинансирование установки счетчиков воды и тепла, компенсации пенсионерам за капитальный ремонт и программы поддержки при покупке энергоэффективного оборудования. Установка индивидуальных счетчиков позволяет платить по фактическому потреблению и снижает затраты на 20–30%. Волкова рекомендовала внимательно проверять квитанции и при обнаружении ошибок оспаривать их.

«Заявления от нескольких жильцов дают больший эффект, чем одиночные обращения», — добавила Волкова.

Она подчеркнула, что коллективные действия особенно важны при проблемах с отоплением.

