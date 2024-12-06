Филиалы «Коммунальных систем Подмосковья» защитили программы на 2025 год

В дирекции ГУП МО «КС МО» завершились мероприятия по защите производственных программ на 2025 год. В течение месяца в совещаниях принимали участие представители руководящего состава и производственно-технического управления предприятия, администрации 9 филиалов, расположенных в 7 городских округах восточного Подмосковья: Орехово-Зуевский, Шатура, Егорьевск, Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Свои проекты производственных программ для обсуждения, корректировки и утверждения представили: Восточная система водоснабжения, Канализационный коллектор Егорьевск-Воскресенск, Орехово-Зуевский, Шатурский, Электростальский и Ногинский водоканалы, Куровские очистные сооружения, Ногинские распределительные сети водоснабжения и Павлово-Посадские коммунальные системы.

Программы структурных подразделений, обеспечивающих более 1 млн жителей Московской области услугами водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и очистки стоков, были приняты в работу. Во все документы были внесены корректировки по отдельным пунктам в целях перераспределения и оптимизации расходов.

Проекты Производственных программ включают планы по ремонту и обслуживанию объектов, улучшению качества предоставляемых услуг, снижению аварийности и потерь воды при транспортировке, а также повышению энергоэффективности и надёжности сетей, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности предприятия. Стоит отметить, что в течение 2024 года предприятие выполнило более 13 тыс. мероприятий по обеспечению потребностей населения водой, приёму и очистке сточных вод, теплоснабжению и капитальному ремонту. Кроме того, было обработано свыше 8 тыс. обращений от жителей и управляющих компаний. Исследовательские лаборатории филиалов на постоянной основе проводили регулярный отбор проб воды в целях контроля качества ресурса.

«Производственные программы филиалов — это основа стабильной работы коммунальной инфраструктуры. Благодаря плановым мероприятиям мы не только поддерживаем высокий уровень качества услуг, но и активно внедряем энергоэффективные решения, минимизируем аварийность и повышаем надежность сетей. Работа, которую филиалы проделали за прошедший год, демонстрирует серьезный подход к обеспечению потребностей жителей Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Утвержденные программы позволят в 2025 году реализовать важные планы, направленные на развитие коммунального хозяйства и улучшение качества жизни населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком контроль за модернизацией системы ЖКХ. Эта тема стала основной во время оперативного совещания.

«Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона — это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку», — заявил Воробьев.