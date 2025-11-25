Филиалам «Россети Московский регион» выдали паспорта готовности к отопительному сезону

25 ноября генеральный директор «Россети Московский регион» Александр Пятигор вручил паспорта готовности директорам филиалов компании.

В рамках реализации ремонтной программы, направленной на обеспечение стабильной работы энергообъектов в осенне-зимний период, специалисты выполнили капитальный ремонт 91 силового трансформатора, 1 562 выключателей напряжением 6 — 220 кВ, 3 068 трансформаторных подстанций, 534 трансформаторов напряжением 6 — 10 кВ. Кроме того, энергетики компании отремонтировали 1 454 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 0,4 — 220 кВ и 339 км кабельных ЛЭП напряжением 0,4 — 220 кВ. От древесно-кустарниковой растительности расчищено 7 529,8 га просек в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Расчистка просек необходима для предотвращения непредвиденных аварийных ситуаций и технологических нарушений, связанных с падением деревьев на провода, а также во избежание пожароопасной ситуации рядом с ЛЭП.

На 100% сформирован аварийный запас оборудования. Подготовлены к работе 189 передвижных резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 75 МВт. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформированы 443 бригады: 2 291 специалист и 3 748 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения.

«Благодаря своевременному выполнению всех мероприятий ремонтной программы электросетевой комплекс Московской области в зоне ответственности «Россети Московский регион» готов к прохождению пика нагрузок в период низких температур. Особое внимание было уделено исполнению Программы повышения надежности электроснабжения потребителей в округах Чехов, Раменский, Солнечногорск, Домодедово, Дмитровский, Мытищи в Подмосковье, где наблюдается значительный прирост населения и увеличение потребления электроэнергии. Здесь в текущем году было реконструировано более 213 км линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ и 33 трансформаторные подстанции», — отметил Александр Пятигор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.